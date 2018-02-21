Конькобежец из КНДР упал и едва не сбил соперника

На соревнованиях по шорт-треку в Пхенчхане на дистанции 500 метров спортсмен из КНДР повел себя совсем не по спортивному. Йонг Кван-Бом упал в самом начале дистанции, а потом сделал движение рукой, в котором многие усмотрели попытку сбить спортсмена из Японии.
Сейчас пользователи сети активно обсуждают, была ли нечестная игра.
朝鲜短道速滑选手摔倒，却去抓对手的冰鞋。据《今日美国》（USA Today）报道，16岁朝鲜短道速滑选手郑光范（Jong Kwang Bom）在冬奥会周二比赛中摔倒，伸手抓对手冰鞋。 pic.twitter.com/2l1J2njEID— 李子佛 (@lizife) 21 февраля 2018 г.
Судьи решили не спорить и дали сигнал о повторном начале гонки. Правда, спортсмену из КНДР это не сильно помогло. Буквально через полкруга он вновь столкнулся с японцем и снова упал. За опасный маневр Йонг Кван-Бома дисквалифицировали.
Сообщается, что семнадцатилетний Йонг Кван-Бом за оба старта пробыл на льду всего несколько секунд.
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