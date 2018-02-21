Конькобежец из КНДР упал и едва не сбил соперника

На соревнованиях по шорт-треку в Пхенчхане на дистанции 500 метров спортсмен из КНДР повел себя совсем не по спортивному. Йонг Кван-Бом упал в самом начале дистанции, а потом сделал движение рукой, в котором многие усмотрели попытку сбить спортсмена из Японии.

Сейчас пользователи сети активно обсуждают, была ли нечестная игра.

Судьи решили не спорить и дали сигнал о повторном начале гонки. Правда, спортсмену из КНДР это не сильно помогло. Буквально через полкруга он вновь столкнулся с японцем и снова упал. За опасный маневр Йонг Кван-Бома дисквалифицировали.

Сообщается, что семнадцатилетний Йонг Кван-Бом за оба старта пробыл на льду всего несколько секунд.