Концепцию установки на Луне радиотелескопа планируют представить ученые из Санкт-Петербурга

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Института прикладной астрономии РАН разрабатывают концепцию создания на Луне радиотелескопа. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас они работают над идеей поставить на Луне радиотелескоп, который сможет следить за удаленными космическими объектами (квазарами) совместно с радиообсерваториями на Земле.

Получение сигналов с удаленных внегалактических объектов и их обработка позволят получить более точные данные о траектории движения Луны, взаимном движении Земли и ее единственного естественного спутника. Эта информация будет важна при реализации любых проектов, связанных с освоением Луны.

Ученые предложат проект для включения в следующую космическую программу России. Сроки его реализации - около 2030 года.-0-