Корабль Cygnus стартовал с космодрома в США

Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus стартовала 21 мая в 04.44 по местному времени с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль Cygnus доставит около 3,35 тонны груза на Международную космическую станцию. Это продовольствие, оборудование для станции и для научных экспериментов.

После стыковки с МКС корабль запустит несколько экспериментальных мини-спутников и проведет утилизацию нескольких тонн мусора и отходов со станции. Cygnus будет пристыкован к орбитальному комплексу до 15 июля.