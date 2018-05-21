Корабль Cygnus стартовал с космодрома в США

Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus стартовала 21 мая в 04.44 по местному времени с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Корабль Cygnus доставит около 3,35 тонны груза на Международную космическую станцию. Это продовольствие, оборудование для станции и для научных экспериментов.
После стыковки с МКС корабль запустит несколько экспериментальных мини-спутников и проведет утилизацию нескольких тонн мусора и отходов со станции. Cygnus будет пристыкован к орбитальному комплексу до 15 июля.
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