Корейские ученые обнаружили опасные последствия долгого сна

Корейские медики обнаружили непосредственную зависимость между продолжительностью и качеством отдыха с одной стороны, и риском развития заболеваний с другой. Выводы они сделали на основе анализа историй болезни 135 тысяч пациентов столичных клиник.
Для анализа использовались сведения с 2004 по 2013 год, где отмечалась вся информация о физических нагрузках, образе жизни, диете и наследственности пациентов. Ученые установили, что у 29% мужчин и 24% женщин развился метаболический синдром. В группу риска попали мужчины, страдающие от бессонницы и женщины, которые бодрствовали меньше других. Ученые отметили, что сон меньше 6 и больше 10 часов приводит к ожирению, гипертонии и высокому уровню глюкозы в крови.
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