Королева Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл особняк

Елизавета II преподнесла молодоженам подарок, достойный статуса королевы. Она подарила супругам Йорк-коттедж на территории своего имения Сандрингем в Норфолке. От такого подарка Гарри и Меган просто не смогли отказаться.

Напомним, что молодожены попросили гостей своей свадьбы не дарить им подарки, а перечислить деньги в благотворительный фонд. Всем, кто ослушался, они возвращали подарки обратно. Отказаться не смогли только от подарка королевы.

Ранее этот особняк уже преподносился в качестве подарка члену королевской семьи. В 1893 году его получил в подарок Герог V от своего отца.

Отмечается, что Гарри и Меган будут жить в Ноттингеме, а подаренный особняк планируют использовать для отдыха.