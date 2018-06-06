Королева Елизавета II подарила принцу Гарри и Меган Маркл особняк

Елизавета II преподнесла молодоженам подарок, достойный статуса королевы. Она подарила супругам Йорк-коттедж на территории своего имения Сандрингем в Норфолке. От такого подарка Гарри и Меган просто не смогли отказаться.
Напомним, что молодожены попросили гостей своей свадьбы не дарить им подарки, а перечислить деньги в благотворительный фонд. Всем, кто ослушался, они возвращали подарки обратно. Отказаться не смогли только от подарка королевы.
Ранее этот особняк уже преподносился в качестве подарка члену королевской семьи. В 1893 году его получил в подарок Герог V от своего отца.
Отмечается, что Гарри и Меган будут жить в Ноттингеме, а подаренный особняк планируют использовать для отдыха.
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