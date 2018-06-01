Космический футбол. Космонавты провели на МКС тренировку

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев провели футбольную тренировку на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Специально для тренировки на МКС был доставлен официальный мяч чемпионата мира по футболу в России. Мяч, как планируется, вернут на Землю 3 июня вместе с экипажем пилотируемого корабля "Союз МС-07".

Видео игры было опубликовано YouTube-канале Roscosmos Media Store. "Большого футбольного праздника ждут не только на Земле, но и в космосе", - говорится в описании видео.

Также Роскосмос опубликовал подборку снимков из космоса всех стадионов, на которых будут проходить игры мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону. Первый матч ЧМ-2018 состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники". Сборная России будет играть с командой Саудовской Аравии.-0-