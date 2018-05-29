Костюмы для шоу Киркорова украли подростки

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реквизит для шоу популярного российского певца Филиппа Киркорова украли подростки, сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу МВД России по Нижегородской области.

Инцидент имел место 27 мая. Злоумышленники ночью вскрыли фуру, где хранились декорации и предметы для шоу, исчезло восемь костюмов артистов кордебалета - женские комбинезоны красного и черного цветов. Общая стоимость похищенного оценивается в $11 тыс. Кража совершена во время гастролей певца в городе Павлов Нижегородской области. =

Сообщается, что возбуждено уголовное дело, к преступлению оказались причастны двое местных школьников в возрасте 15 и 13 лет. Костюмы изъяты, ведется следствие. Отмечается, что мальчишки на следующий день принесли наряды в школу.

Киркоров в Instagram поблагодарил правоохранителей за оперативность.-0-