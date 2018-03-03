Кот может стать членом совета директоров канадского университета

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кот по имени Карлтон стал претендентом на должность члена совета директоров в одном из канадских университетов. Об этом пишет TengriMIX.

Пушистое животное уже давно живет на территории университета Святой Марии в канадском городе Галифакс. Студенты и работники учебного заведения так привыкли к милому коту, что захотели видеть его на посту члена совета директоров. Предвыборные плакаты с портретом Карлтона уже развесили по университету.

Однако не все люди отнеслись к выдвижению кота на должность с радостью. Некоторые из них заметили, что впоследствии это может привести к кошачьему господству.

Такая новость не удивительна для жителей тех городов, где коты уже были назначены на различные должности. Например, на Аляске в 1997 году на должность мэра выбрали кота Стаббса. Всемирно известный кот прожил 20 лет и три месяца: все это время он был на государственном посту.

Но не только коты претендовали на серьезные должности. В 2001 году такса Сосиска была кандидатом на выборах в мэры города Марселя во Франции. А в городе Флинт, штат Мичиган, в кандидаты на пост мэра выдвинули свинью Гиглс. -0-