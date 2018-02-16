Коты возле санатория "Берестье" мило выпрашивают еду у прохожих - видео

Жительница Бреста Татьяна Пискур опубликовала в Facebook видео, на котором парочка местных котов очень мило выпрашивает у прохожих колбасу и сосиски. Действие происходит рядом с магазином возле санатория "Берестье".

"Выходишь из местного магазина, а они уже тут как тут. Становятся на задние лапки и смотрят тебе в глаза. Бросаешь сосиску, а они ловят ее передними лапками. Кто их научил так зарабатывать на жизнь? Удивительные!" - прокомментировала ролик его автор.

Коты действительно очень трогательно мяукают и встают на задние лапы, чтобы получить лакомство.-0-