Крис Эванс в последний раз сыграет Капитана Америки в "Мстителях-4"

Известный голливудский актер Крис Эванс всерьез намерен расстаться с ролью Капитана Америки. Он планирует появиться в этом амплуа еще в четвертой части "Мстителей", сообщает ТАСС.
Актер прокомментировал свое решение: "С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут". Изначально планировалось, что Эванс сыграет в шести частях экранизации комиксов.
В мае текущего года выйдет четвертая часть "Мстителей". На днях был опубликован финальный трейлер картины.
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