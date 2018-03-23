Крис Эванс в последний раз сыграет Капитана Америки в "Мстителях-4"

Известный голливудский актер Крис Эванс всерьез намерен расстаться с ролью Капитана Америки. Он планирует появиться в этом амплуа еще в четвертой части "Мстителей", сообщает ТАСС.

Актер прокомментировал свое решение: "С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут". Изначально планировалось, что Эванс сыграет в шести частях экранизации комиксов.

В мае текущего года выйдет четвертая часть "Мстителей". На днях был опубликован финальный трейлер картины.