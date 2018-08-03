Крис Рок сыграет в четвертом сезоне "Фарго"

Американский шоумен и актер Крис Рок сыграет в четвертом сезоне сериала"Фарго". Об этом сообщает канал FX.
"FX в четвертый раз приглашает зрителей в "Фарго", когда признанный и завоевавший награды сериал вернется на экраны с Крисом Роком на борту, это было объявлено сегодня Джоном Ландграфом, гендиректором FX Networks и FX productions", - говорится в тексте официального сообщения.
Крис Рок сыграет главу семейства, который "сдал своего ребенка врагу" ради выгоды, и теперь тот должен вырастить сына своего врага как своего собственного.
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