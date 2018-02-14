Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона застали вместе в баре

Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, которые расстались в теперь уже далеком 2013 году, на днях заметили вместе в баре.
Оказалось, что одна из поклонниц звезд отмечала в баре день рождение, и неожиданно в заведение зашли Стюарт и Паттинсон. Об этом фанатка написала в своем Twitter. Фотографии она не стала делать, так как посчитала, что это было бы грубо по отношению к актерам. Также девушка отметила, что выглядели они "просто как друзья, которые зависают вместе". Отсутствие фотографий, конечно, ставит под сомнение эту встречу, но фанатов пары очень обрадовала эта новость.-0-
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