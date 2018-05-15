Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке в Каннах

Актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Девушка сделала это в знак протеста против официального дресс-кода мероприятия, согласно которому женщины должны носить туфли на каблуках. Об этом сообщает издание Time.
Стюарт направлялась на премьеру фильма "Черный клановец", когда остановилась на красной дорожке и прямо перед многочисленными фотографами и гостями сняла туфли, после чего преодолела оставшееся расстояние босиком.
Отмечается, что девушка ранее неоднократно критиковала дресс-код Каннского фестиваля.
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