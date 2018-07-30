Кристен Стюарт возглавит троицу новых "Ангелов Чарли"

Студия Sony закончила отбор актрис для работы над ремейком когда-то популярного сериала "Ангелы Чарли". Возглавит троицу Кристен Стюарт.
"Ангелы Чарли" — это бренд, который прославляет женщин и их права, а перезагрузка начнет новую эру современных "Ангелов", - уверяет режиссер картины Элизабет Бэнкс, которая также является актрисой и продюсером данного проекта.
Уже 27 сентября 2019 года в прокате можно будет увидеть, как с врагами расправляются Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинская.
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