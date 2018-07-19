Кристофер Ллойд хочет сыграть доктора Эмметта Брауна в четвертой части "Назад в будущее"

Кристофер Ллойд, хорошо известный зрителю по трилогии "Назад в будущее", где он сыграл доктора Эмметта Брауна, заявил, что он с удовольствием снимется в четвертой части картины.
Как признается актер, он будет согласен вернуться к роли Дока, только если для четвертого фильма появится новая и интересная идея, которая сможет расширить историю и привнести в нее нечто новое. Он уверен, что четвертая часть может быть настолько же успешна, как и вся оригинальная трилогия.
Напомним, что кинотрилогия "Назад в будущее" режиссера Роберта Земекиса выходила с 1985 по 1990 годы и рассказывала приключениях Марти Макфлая, которого сыграл Майкл Джей Фокс, и его друга, доктора Эммета Брауна. Эта парочка путешествует из прошлого в будущее и обратно, чтобы исправить некоторые моменты в личной и порой даже мировой истории. Эти персонажи вошли в список "100 самых величайших киногероев в истории", а сами фильмы считаются культовыми.
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