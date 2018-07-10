Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантского крокодила, на которого охотились почти десять лет, поймали сотрудники природоохранной службы австралийского парка в штате Северная территория. Рептилия обитала в реке Кэтрин рядом с одноименным населенным пунктом южнее города Дарвин - столицы штата, сообщают информагентства.
Пойманная особь длиной 4,7 м и весом 600 кг - одна из самых крупных за всю историю штата. Первые сообщения об этом монстре появились еще в 2008 году, когда местные рыбаки заметили хвост рептилии недалеко от своей лодки.
Две недели назад сотрудники природоохранной службы вели наблюдение за территорией с воздуха и заметили трех больших крокодилов. Они установили ловушки, в одну из них и попала гигантская рептилия. Животное было отправлено на крокодиловую ферму.
"Это крупнейший в истории гребнистый крокодил, который когда-либо был пойман в реке Кэтрин", - заметил старший сотрудник природоохранной службы Джон Берк. По его словам, крокодилы длиннее 4,5 м - большая редкость для здешних мест, обычно их длина достигает 4,2 м. Работники природоохранной службы надеются, что после поимки гиганта жизнь ниже по течению в городке Кэтрин станет безопаснее.
Тем не менее природоохранная служба попросила местных жителей быть осторожными. "Несмотря на то, что мы поймали самого большого крокодила в реке Кэтрин, есть еще крупные особи в соседней реке Дэли", - предупредил Берк, призвав купаться только в специальных зонах.
За 2018 год этот гигант стал 188-м крокодилом, пойманным на территории штата. Каждый год охотники отлавливают здесь более 250 рептилий, потому что они представляют опасность для населения. Популяция крокодилов резко выросла после того, как в 1971 году власти объявили их охраняемым видом.-0-
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