Крыса использовала мыло как человек - видео

Пользователи Сети обсуждают необычное видео, на котором запечатлен грызун, старательно моющийся, стоя на задних лапках. Крысу запечатлел 36-летний музыкант Хосе Корреа из Перу.

Мужчина сказал, что собирался принять душ и вдруг увидел крысу, которая натирала себя мыльной пеной, делая движения, очень похожие на человеческие. Спустя полминуты животное убежало.

Пользователям поведение зверька показалось странным, а движения - слишком неестественными. Эксперты подтверждают необычность запечатленного на камеру. Впрочем, некоторые полагают, что именно мыльная пена вызвала дискомфорт у зверька, поэтому он спешил избавиться от нее не совсем привычными движениями.