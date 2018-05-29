Ксения Новикова вернулась в группу "Блестящие" и сравнила себя с кошкой

Певица Ксения Новикова объявила о своем возвращении в группу "Блестящие". Новостью она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, разместив фотографию с действующим составом группы.

Публикация от Ксения Новикова (@novikovaofficial) 26 Май 2018 в 7:01 PDT

Ксения опубликовала совместную фотографию с остальными тремя участницами коллектива. Под снимком она написала: "А вот и сюрприз! Да! Да! Да! Я вернулась в "Блестящие"! Снова! Я как та кошка, которая погуляет-погуляет по крышам, а потом возвращается домой!"

По обилию восклицательных знаков в посте можно понять, что певица испытывает яркие эмоции от своего возвращения. Впрочем, также новости обрадовались и поклонники Новиковой.

Напомним, что группа "Блестящие" существует с 1995 года. Состав коллектива постоянно менялся. Ксения Новикова была одной из самых ярких участниц наравне с Жанной Фриске, Анной Семенович и Юлией Ковальчук. Певица неоднократно покидала коллектив и возвращалась вновь.