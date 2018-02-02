Ксения Собчак поделилась фотографиями со свадьбы с Максимом Виторганом на пятилетнюю годовщину

Первого февраля Ксения Собчак и Максим Виторган отмечали пятую годовщину со дня свадьбы. Каждый из супругов сделал пост в Instagram, в котором поделился эмоциями и поздравил свою вторую половинку. Ксения еще и опубликовала редкие фото со свадьбы.

Пара не часто делится подробностями своей семейной жизни, но в годовщину свадьбы они решили публично поздравить друг друга. Телеведущая написала: "Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и скромно поженились в кругу самых близких людей,которые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу". Она подчеркнула, что люди очень много обсуждали их поступок в негативном ключе, говорили, что это лишь пиар-ход. "И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын! Спасибо Максим за каждый день прожитый вместе! И за чудо-мальчика,который так похож на тебя", – добавила Ксения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 1, 2018 at 3:13 PST

Ее супруг также опубликовал фото со своей женой: "Твои объятия - любимое место на Земле. Какое счастье, что я тут прописался 5 лет назад! Спасибо тебе, что ты такая живая и так бесишь догматиков всех мастей - мне это очень важно, ведь я один из них. А ты - свобода! Именно ты показала мне, что жизнь не комната, не многоквартирный дом, не город, не планета, а вселенная. С тобой она безгранична!"

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Фев 1, 2018 at 7:06 PST

Поклонников очень растрогали такие поздравления Максима и Ксении. Они пожелали им еще долгих и счастливых лет семейной жизни.