Кубинские бармены приготовили 540-литровый коктейль

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гаване в рамках Панамериканского чемпионата барменов приготовили гигантский коктейль "Куба либре". В его приготовлении принимали участие кубинские бармены – победители национальных и международных конкурсов. Об этом сообщает ТАСС.
Каждый из барменов под зажигательные карибские мелодии подходил к стоявшему на подиуме двухметровому бокалу и добавлял в него напитки. Рецепт коктейля неизменен: в него входит ром Havana Club, кола, лимонный сок и кубики льда.
На напиток было израсходовано 20 ящиков рома и 200 бутылок воды. По времени процесс занял около 1 ч.-0-
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