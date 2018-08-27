Кубинские бармены приготовили 540-литровый коктейль

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гаване в рамках Панамериканского чемпионата барменов приготовили гигантский коктейль "Куба либре". В его приготовлении принимали участие кубинские бармены – победители национальных и международных конкурсов. Об этом сообщает ТАСС.

Каждый из барменов под зажигательные карибские мелодии подходил к стоявшему на подиуме двухметровому бокалу и добавлял в него напитки. Рецепт коктейля неизменен: в него входит ром Havana Club, кола, лимонный сок и кубики льда.

На напиток было израсходовано 20 ящиков рома и 200 бутылок воды. По времени процесс занял около 1 ч.-0-