Кукла Чаки вернется на большой экран в возрожденной версии фильма "Детские игры"

Студия MGM решила обновить культовую франшизу о кукле-убийце – "Детские игры". Черная комедия с элементами триллера впервые была показана зрителю в 1988 году.
Весь сюжет строится вокруг шестилетнего мальчика, чей отец недавно умер. Чтобы как-то восполнить утрату, мама дарит ему куклу по имени Чаки. Никто не подозревает, что в игрушку вселилась душа известного серийного убийцы Чарльза Ли Рэя, и теперь все домочадцы находятся в большой опасности.
В новой версии фильма кукла превратиться в более современную и технологичную игрушку, а все роли сыграют дети.
Съемки "Детских игр" начнутся в сентябре в Ванкувере. Кинорежиссер Ларс Клевберг, автор короткометражки "Полароид" срежиссирует хоррор по сценарию Тайлера Бертона Смита, который участвовал в написании сценария "Кунг Фьюри 2".
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