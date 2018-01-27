Курьер закусил пиццей в лифте во время доставки - видео

Камеры, установленные в лифте, зафиксировали момент, когда сотрудник службы доставки Domino`s Pizza закусил начинкой для пиццы. Инцидент произошел в канадском Ванкувере.
Курьер вошел в лифт и открыл коробку, поставив ее на пол. После этого молодой человек начал старательно закусывать начинкой. Затем он аккуратно закрыл коробку.
Доставщика заметил охранник дома, в котором установлены камеры. Он сообщил жильцу квартиры, что ему собираются доставить не совсем полный заказ.
Компания оперативно отреагировала на нарушение условий доставки, уволив студента-курьера.
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