Курьер закусил пиццей в лифте во время доставки - видео

Камеры, установленные в лифте, зафиксировали момент, когда сотрудник службы доставки Domino`s Pizza закусил начинкой для пиццы. Инцидент произошел в канадском Ванкувере.

Курьер вошел в лифт и открыл коробку, поставив ее на пол. После этого молодой человек начал старательно закусывать начинкой. Затем он аккуратно закрыл коробку.

Доставщика заметил охранник дома, в котором установлены камеры. Он сообщил жильцу квартиры, что ему собираются доставить не совсем полный заказ.

Компания оперативно отреагировала на нарушение условий доставки, уволив студента-курьера.