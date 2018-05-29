Лабрадор взял под опеку осиротевших утят

В Англии лабрадор по клике Фред взял под свою опеку осиротевших утят, сообщают иностранные СМИ. Животные очень быстро подружились, и теперь практически не отходят друг от друга. Фотографии такой необычной дружбы стремительно набирают популярность в социальных сетях.

Владелец собаки публикует фотографии Фреда и своих новых питомцев в социальных сетях. Он рассказывает, что маму утят съела лиса. Когда детеныши остались одни, Фред заменил им мать и взял под свою опеку. Теперь утята всегда спят рядом с большим псом, смело залазят ему на голову, катаются по спине. Сам Фред практически не оставляет детенышей одних, он даже ходит с ними купаться в пруд и сам плавает.

Эти трогательные фотографии вызвали бурную реакцию пользователей интернета, которые умилились такой необычной дружбе.