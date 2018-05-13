Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тыс. евро

Белый Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска продали за 715 тыс. евро на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако. Об этом сообщают информагенства. Цена автомобиля превысила цену аналогичных машин в четыре раза - обычно цена Lamborghini Huracan стартует на аукционах с 183 тыс. евро. На капоте понтифик оставил автограф.

Все средства от продажи машины пойдут на благотворительность.

Папа Римский получил белый с золотыми полосками Lamborghini Huracan в подарок в ноябре 2017 года во время встречи Франциска с руководством компании Lamborghini. Решение о его продаже было принято уже тогда, но сразу суперкар был выставлен в музее компании Lamborghini вблизи Болоньи.