Lamborghini Папы Римского продали на аукционе за 715 тыс. евро

Белый Lamborghini Huracan Папы Римского Франциска продали за 715 тыс. евро на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако. Об этом сообщают информагенства. Цена автомобиля превысила цену аналогичных машин в четыре раза - обычно цена Lamborghini Huracan стартует на аукционах с 183 тыс. евро. На капоте понтифик оставил автограф.
Все средства от продажи машины пойдут на благотворительность.
Папа Римский получил белый с золотыми полосками Lamborghini Huracan в подарок в ноябре 2017 года во время встречи Франциска с руководством компании Lamborghini. Решение о его продаже было принято уже тогда, но сразу суперкар был выставлен в музее компании Lamborghini вблизи Болоньи.
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