Латвиец оштрафован на 751 евро за кражу клюшек у финских хоккеисток на Олимпиаде в Пхенчхане

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Латвии, пытавшийся похитить клюшки у хоккеисток сборной Финляндии на Олимпиаде в Пхенчхане, получил штраф в размере 751 евро. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что гражданин Латвии, уже имевший судимость за кражу, пытался похитить экипировку финских хоккеисток накануне матча Финляндия - США. Мужчину, пробравшегося в раздевалку, заметили волонтеры и сообщили в полицию. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и признался в совершении кражи.

Мужчина был освобожден под подписку о невыезде до 26 февраля.-0-