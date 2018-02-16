Латвиец оштрафован на 751 евро за кражу клюшек у финских хоккеисток на Олимпиаде в Пхенчхане

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Латвии, пытавшийся похитить клюшки у хоккеисток сборной Финляндии на Олимпиаде в Пхенчхане, получил штраф в размере 751 евро. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что гражданин Латвии, уже имевший судимость за кражу, пытался похитить экипировку финских хоккеисток накануне матча Финляндия - США. Мужчину, пробравшегося в раздевалку, заметили волонтеры и сообщили в полицию. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и признался в совершении кражи.
Мужчина был освобожден под подписку о невыезде до 26 февраля.-0-
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