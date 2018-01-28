Лауреатов 60-й премии Grammy назовут в Нью-Йорке

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США назовет сегодня лауреатов 60-й по счету музыкальной премии Grammy, сообщают информагентства.

Трансляция из комплекса Madison Square Garden начнется в 19.30 по местному времени 28 января (в 3.30 по минскому 29 января). Ведущим шоу в этом году станет актер Джеймс Корден. На награды в 84 категориях претендуют артисты, выступавшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, и произведения, вышедшие в этот период. В том числе будет раскрыта интрига четырех главных номинаций: "Запись года", "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый исполнитель".

Номинанты были объявлены 28 ноября 2017 года. Фаворитом по числу номинаций (8) считается рэп-исполнитель Джей Зи. Кендрик Ламар выдвинут в 7 категориях, Бруно Марс - в 6, а рэпер Гамбино и певец Халид - в 5.

В этом году российского оперного певца Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на премию.-0-