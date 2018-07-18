Lego выпустит набор с Aston Martin Джеймса Бонда

Компания Lego выпустила на рынок новый, особо сложный набор, благодаря которому любой желающий сможет заполучить себе знаменитый автомобиль агента 007.

Aston Martin DB5 из лего уже появился в продаже. Авторы конструктора попытались как можно точнее скопировать оригинальный автомобиль, который стал популярным благодаря франшизе о Джеймсе Бонде. Всего на создание такой копии ушло 1290 деталей. Помимо внешнего сходства создатели воссоздали начинку легендарного авто. Так, Lego Aston Martin DB5: катапультируемое сидение, задний щит от пуль, скрытые за фарами пулеметы и сменные номера.

Aston Martin DB5 впервые появился в третьей части франшизы о Бонде - "Голдфингере". Брутальный серебристый автомобиль быстро стал одним из ключевых элементов персонажа и впоследствии неоднократно появлялся на экране.

25-й фильм о Бонде режиссера Дэнни Бойла увидит свет 8 ноября 2019 года.