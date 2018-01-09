Лемуры покусали журналиста BBC - видео

Репортер телеканала BBC Алекс Данлоп записывал сюжет в зоопарке в британском графстве Норфолк. Но все пошло не по плану, когда к журналисту проявили повышенный интерес местные лемуры.
Сначала один зверек сидел на плече Алекса, а другие иногда запрыгивали на него, чтобы получить "вкусняшку". Но вскоре все вышло из-под контроля. Лемуры буквально облепили репортера, а некоторые даже покусали его.
Это забавное видео появилось на YouTube и умилило пользователей. Да и сам Алекс признался, что для него такие моменты – "самая приятная часть работы". А в своем аккаунте в Twitter он написал, что при создании сюжета ни один лемур не пострадал.
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