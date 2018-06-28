Леонардо Ди Каприо показал фото с Брэдом Питтом со съемок фильма Тарантино

Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram фото с Брэдом Питтом со съемочной площадки фильма Квентина Тарантино. На сниме оба актера запечатлены в образах своих киногероев.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 27 Июн 2018 в 6:00 PDT

Лента "Однажды в Голивуде" рассказывает историю американской актрисы Шэрон Тэйт, убитой последователями Чарльза Мэнсона. Девушка ждала ребенка от своего супруга Романа Полански. Ее играет Марго Робби. В фильме также снимаются Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Последний немного приоткрыл завесу тайны и показал, как герои обоих актеров будут выглядеть в фильме.

Сам Тарантино рассказывает, что фильм будет похож на "Криминальное чтиво". Именно эта картина принесла популярность режиссеру.