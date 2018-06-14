Леонид Якубович рассказал, что происходит с угощениями от участников программы "Поле чудес"

Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович недавно ответил на вопрос, который давно интересовал любого, кто хоть раз смотрел передачу – куда девается вся еда, которую в подарок приносят участники? Оказывается, все угощения после съемок съедают зрители.
Леонид Аркадьевич отметил, что для съемок передачи печатается 150 пригласительных, но обычно приходят три или четыре сотни зрителей: "Я проверял – все с билетами. Как такое возможно – непонятно". Сразу же после окончания съемок он старается как можно быстрее покинуть съемочную площадку, чтобы его не снесли зрители, стремящиеся к барабану. По словам Якубовича, некоторые распихивают пирожные и другую еду по карманам. А администраторы в это время кричат, чтобы эта толпа людей постаралась не травмировать детей: "Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается".
Сам же Леонид Аркадьевич питает слабость к соленым огурцам.
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