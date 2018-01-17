Летающая ванна покоряет небо в Германии - видео

Немецкие изобретатели соорудили необычный летательный аппарат для покорения воздушного пространства. В его основе лежит обычная ванна.

Для доработки использовались подручные средства. На видеозаписи видно, как один из испытателей садится в припаркованную у дома ванну и взмывает на ней в воздух.

Пилот пролетает над полями и заболоченной местностью, а затем снижается у пекарни. Взяв сэндвич, мужчина снова удаляется на своем летательном аппарате.

Управление летающей ванной осуществляется при помощи пульта ДУ, а сам пилот все время находился в шлеме. Однако, учитывая высоту полета и любительскую конструкцию, можно представить насколько серьезными могут стать травмы при ошибке пилотирования или отказе двигателей.

Роль посадочных опор выполняет крепко примотанный кусок поролона.