Летающая ванна покоряет небо в Германии - видео

Немецкие изобретатели соорудили необычный летательный аппарат для покорения воздушного пространства. В его основе лежит обычная ванна.
Для доработки использовались подручные средства. На видеозаписи видно, как один из испытателей садится в припаркованную у дома ванну и взмывает на ней в воздух.
Пилот пролетает над полями и заболоченной местностью, а затем снижается у пекарни. Взяв сэндвич, мужчина снова удаляется на своем летательном аппарате.
Управление летающей ванной осуществляется при помощи пульта ДУ, а сам пилот все время находился в шлеме. Однако, учитывая высоту полета и любительскую конструкцию, можно представить насколько серьезными могут стать травмы при ошибке пилотирования или отказе двигателей.
Роль посадочных опор выполняет крепко примотанный кусок поролона.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.441 BYN
|2.438 BYN
|2.443 BYN
|USD
|1.9963 BYN
|1.994 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5286 BYN
|3.51 BYN
|3.524 BYN