Летние путешествия: сколько на них тратят жители Беларуси

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики портала Yandex, используя данные одного из своих сервисов, выяснили, сколько тратят жители Беларуси на путешествия и отдых этим летом. Были проанализированы следующие параметры: как пользователи оплачивают через интернет железнодорожные и авиабилеты, туристические путевки и бронирование отелей, билеты в музеи, на экскурсии и развлекательные мероприятия. Учитывались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов страны. Сравнивались данные за июнь-июль 2018 и 2017 годов.

Оказалось, что на поездах белорусские пользователи стали путешествовать активнее, чем на самолетах. За два первых месяца этого лета число покупок железнодорожных билетов увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Платежей за авиабилеты стало меньше примерно на 10%. При этом средний чек за билеты на самолеты вырос на 40% - до Br410. А вот те, кто предпочитает путешествовать на поездах, стали платить за билеты на 15% меньше в среднем за раз - примерно Br50.

Жители Беларуси стали чаще оплачивать путевки на сайтах турагентств. В июне-июле 2018 года число платежей за них выросло почти в 1,5 раза по сравнению с этими же месяцами 2017 года. Средний чек за бронирование номеров составляет Br130, за прокат автомобилей - Br49, за экскурсии и развлечения - Br21.

В целом за два первых месяца этого лета расходы белорусских пользователей на путешествия и отдых выросли в 1,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Число таких платежей увеличилось в 2,3 раза.

Недавно аналитики Yandex выяснили, про какие страны для летнего отдыха жители Беларуси чаще всего спрашивают у сервиса. Среди самых популярных туристических направлений оказались Турция, Украина, Египет, Грузия, Греция, Испания, Италия, Польша, Тунис, Кипр.-0-

По информации сервисов Yandex