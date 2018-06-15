Лидер группы "Чайф" перепел свою песню после пяти голов сборной России

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер российской группы "Чайф" Владимир Шахрин после победы российской сборной над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 исполнил свою знаменитую песню "Аргентина - Ямайка 5:0" на новый лад.

Видео нового варианта хита он разместил на странице группы в "Чайф" Instagram.

Публикация от ЧАЙФ (@chaif_band) 14 Июн 2018 в 10:19 PDT

"Уходит боль, уходит боль. Россия - Саудовская Аравия 5:0", - напел Шахрин.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России 14 июня разгромили команду Саудовской Аравии, победив со счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира. За игрой наблюдали президент России Владимир Путин и наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что после матча Владимир Путин по телефону поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру.

Игроков Саудовской Аравии накажут за провал в матче против сборной России "Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание - вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави", - сказал Адель Иззат.

19 июня сборная России встретится со сборной Египта в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре подопечные Черчесова сыграют с командой Уругвая.-0-