Лидер группы "Чайф" перепел свою песню после пяти голов сборной России

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер российской группы "Чайф" Владимир Шахрин после победы российской сборной над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 исполнил свою знаменитую песню "Аргентина - Ямайка 5:0" на новый лад.
Видео нового варианта хита он разместил на странице группы в "Чайф" Instagram.
"Уходит боль, уходит боль. Россия - Саудовская Аравия 5:0", - напел Шахрин.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России 14 июня разгромили команду Саудовской Аравии, победив со счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира. За игрой наблюдали президент России Владимир Путин и наследный принц королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что после матча Владимир Путин по телефону поздравил команду с победой и поблагодарил футболистов за игру.
19 июня сборная России встретится со сборной Египта в Санкт-Петербурге. А 25 июня в Самаре подопечные Черчесова сыграют с командой Уругвая.-0-
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