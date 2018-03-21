"Лига справедливости" официально стала самым неудачным фильмом DCEU

Поклонники киновселенной DCEU, пожалуй, никогда не перестанут спорить о том, какой из фильмов является самым худшим, однако, если брать в расчет кассовые сборы, то антилидером остается "Лига справедливости". Фильм недавно завершил мировой прокат, и оказалось, что он заработал меньше, чем любой другой фильм DCEU.
За 17 недель проката "Лига справедливости" собрала по миру около $658 миллионов. К слову, первый ансамблевый фильм Marvel – "Мстители", вышедший в 2012 году, – за свой мировой прокат собрал $1,5 миллиарда.
Ранее антилидером являлся "Человек из стали", собравший $668 миллионов.-0-
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