Лишний вес имеет одно преимущество - ученые

Люди с лишним весом чувствуют себя несколько счастливее худощавых. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета, изучив данные свыше 500 тыс. британцев в возрасте от 37 до 73 лет, передают информагентства.

Испытуемые с повышенным индексом массы тела оказались более спокойными. Они реже нервничают и меньше пребывают в напряжении.

Люди, которые постоянно ограничивают себя в вопросах питания, хуже переносят негативные эмоции. При этом эксперты советуют людям с лишним весом не забывать о ряде проблем, включая гипертонию, проблемы с сердцем, диабет и высокую вероятность инсульта.