Лишний вес имеет одно преимущество - ученые

Люди с лишним весом чувствуют себя несколько счастливее худощавых. К такому выводу пришли ученые из Бристольского университета, изучив данные свыше 500 тыс. британцев в возрасте от 37 до 73 лет, передают информагентства.
Испытуемые с повышенным индексом массы тела оказались более спокойными. Они реже нервничают и меньше пребывают в напряжении.
Люди, которые постоянно ограничивают себя в вопросах питания, хуже переносят негативные эмоции. При этом эксперты советуют людям с лишним весом не забывать о ряде проблем, включая гипертонию, проблемы с сердцем, диабет и высокую вероятность инсульта.
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