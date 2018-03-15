Ляйсан Утяшева поздравила супруга с днем рождения в Instagram

Экс-гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева поздравила своего мужа Павла Волю с днем рождения, опубликовав в Instagram трогательное фото.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Мар 14, 2018 в 2:05 PDT

На фотографии комик сидит на подоконнике вместе с сыном и смотрит в окно. В подписи она поделилась тем, как сильно любит своего мужа: "Сегодня тебя ждет много сюрпризов и самые близкие друзья! С Днем Рождения, самый лучший человек... Ты моя вселенная... P.S. Утреннее фото: мальчики любуются видами".

Поклонники в комментариях тоже поздравили Павла Волю с праздником и умилились милым снимком. Некоторые отметили, что звезную семью можно многим ставить в пример.