Людей с морщинами вокруг глаз назвали добрыми и искренними

Американские ученые выяснили, что люди с морщинками вокруг глаз более искренние, сообщают СМИ. Ученые считают, что морщинки на лице человека могут многое о нем рассказать. Так, морщины вокруг глаз свидетельствуют о том, что человек часто улыбается.
На подсознательном уровне мы распознаем в морщинах вокруг глаз эхо улыбки, а это располагает нас больше к общению и вызывает приятные эмоции. Американские специалисты провели исследование, в ходе которого показывали добровольцам различные фото людей – как с морщинками, так и без. Большая часть добровольцев испытывала положительные эмоции, когда видела на фото человека с морщинками вокруг глаз.
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