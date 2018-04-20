Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 апреля 2018, Пт
+11°C
Малооблачно EUR 2.4702
USD 2.0035
RUB 3.2694
Главное
Александр Лукашенко во время встречи в расширенном формате Беларуси и Молдове нужно активнее развивать совместные предприятия и создавать новые - Лукашенко
Президент
Кобяков: ответственность за распространяемую информацию должна быть равной для всех СМИ
Общество
Определены контрольные цифры приема в 2018 году в колледжи и лицеи некоторых вузов
Общество
Белорусская АЭС поможет в развитии зеленой экономики - Минэнерго
Экономика
Паромная переправа через Припять в Житковичском районе работает по регулярному графику
Регионы
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Витебском районе погиб велосипедист
23:14 Происшествия
Умер летчик-космонавт Владимир Ляхов
23:13 В мире
Американский режиссер Стивен Спилберг снимет фильм про супергероев
22:46 Калейдоскоп
Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода "Люди Икс: Темный Феникс"
22:33 Калейдоскоп
Казанский "Ак Барс" обыграл московский ЦСКА в четвертом матче финала плей-офф КХЛ
22:18 Спорт
Витебская ГАИ усиливает контроль за мототранспортом
22:06 Регионы
Беларусь с развитием цифровой экономики становится все более привлекательной для инвесторов - эксперт
22:01 Экономика
Внедрение новых разработок в сельхозпроизводство обсуждалось на приеме граждан председателем ГКНТ
21:53 Регионы
Умер шведский музыкант и диджей Avicii
21:49 Культура
Сборная Беларуси проиграла хоккеистам Дании в "Евровызове"
21:33 Спорт
Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Лукашенко
21:29 Президент
Исследователи из 11 стран примут участие в научном симпозиуме по физике в Минске
21:19 Общество
Беларусь нацелена на продолжение сотрудничества со странами Европейской зоны образования - Карпенко
21:15 Общество
Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 25 апреля
21:04 Экономика
Леонид Заяц: в вопросах поставок продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух стран
20:17 Экономика
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси с крупным счетом уступили Канаде на ЧМ в России
20:09 Спорт
Определены победители конкурса к 100-летию пограничной службы Беларуси
20:00 Общество
Акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси с 27 апреля по 4 мая
19:17 Общество
"Пасха в Minsk World": город глазами детей
19:10 Общество
Белорусские волейболистки (U-17) победили команду Германии на ЧЕ и получили право сыграть на чемпионате мира
19:02 Спорт
Все новости
Сюжеты
Официальный визит Лукашенко в Молдову Официальный визит Лукашенко в Молдову
Посевная кампания Посевная кампания
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Республиканский субботник Республиканский субботник
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода "Люди Икс: Темный Феникс"

Калейдоскоп 20.04.2018 | 22:33

Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" станет последним самостоятельным проектом студии Fox, затем франшиза станет частью киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Comic Genre.

Слияние двух киновселенных уже решенный вопрос, и скоро Дэдпул, другие мутанты, а также Фантастическая четверка присоединяться к героям Marvel. Полностью обновятся команды, которые ранее занимались фильмами по мотивам указанных выше комиксов.

Кинокартина "Люди Икс: Темный Феникс" будет представлена зрителям 14 февраля 2019 года. Премьера была перенесена с ноября 2018 года.

﻿
Теги
кино
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4702 BYN 2.46 BYN 2.472 BYN
USD
2.0035 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.2694 BYN 3.25 BYN 3.27 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь поможет Молдове с подготовкой инженеров для предприятий
Все видео

Фотоновости

Фестиваль добра прошел в Минске
Все фото

Инфографика

Кубок Федерации: Беларусь - Словакия 21-22 апреля 2018 года - Минск, "Чижовка-Арена". Чемпионат мира по теннису среди женских команд - плей-офф мировой группы.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Игорь Додон Лукашенко: развитию сотрудничества Беларуси и Молдовы ничто не мешает
Додон готов вспахать поле в Беларуси вместе с Лукашенко
Кудряшов освобожден от должности начальника Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС
Политика
Фото из архива МИД Беларуси отмечает анахронизм в подходах Европарламента по белорусской тематике
Содействие ООН в реализации национальных приоритетов Беларуси по достижению ЦУР обсуждено в МИД
Открытие офиса ЮНИДО в Беларуси обсуждалось в МИД
Экономика
Во время переговоров. Фото Министерства сельского хозяйства России Леонид Заяц: в вопросах поставок продовольствия в Россию нужно увязывать экономические интересы двух стран
Беларусь с развитием цифровой экономики становится все более привлекательной для инвесторов - эксперт
Переговоры о поставках белорусского продовольствия в Россию будут продолжены в Минске 25 апреля
Происшествия
Фото ГАИ Брестской области Три автомобиля столкнулись на М1 в Брестской области, один человек погиб
В Витебском районе погиб велосипедист
Движение по пр. Независимости в Уручье было затруднено из-за аварии с тремя авто
Общество
Минчанка выиграла более 12 000 в "Спортпрогнозе"
Вместо съемного жилья в Глубоком - свое в столице! А также внедорожник для многодетной семьи и другие истории победителей 64-го тура игры "Удача в придачу!"
Исследователи из 11 стран примут участие в научном симпозиуме по физике в Минске
Регионы
Фото Палаты представителей Три гектара молодых сосен и берез посадили парламентарии в Логойском районе
Афиша выходного дня: республиканский субботник, "Библионочь-2018", фэст экскурсоводов и Lady fest
Витебская ГАИ усиливает контроль за мототранспортом
Спорт
Во время матча. Фото "Гродненской правды" Сборная Беларуси проиграла хоккеистам Дании в "Евровызове"
Казанский "Ак Барс" обыграл московский ЦСКА в четвертом матче финала плей-офф КХЛ
Хоккеисты юниорской сборной Беларуси с крупным счетом уступили Канаде на ЧМ в России
Технологии
Фото из архива МТС 1 мая повышает стоимость услуг связи
Портал "Мой горад" заработал в Кричеве и Солигорске
Заезды роботов с препятствиями пройдут на турнире в Витебской области
Культура
Фотопроект "Я сэрцам бачу" отразит неповторимость красот Беларуси
Умер шведский музыкант и диджей Avicii
Национальный исторический музей собирает детские книги на белорусском языке для диаспоры
В мире
Окончательное число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" составило 60 человек - СК России
Умер летчик-космонавт Владимир Ляхов
Мухаммедкалый Абылгазиев назначен премьер-министром Кыргызстана
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Притяжение родной земли
Майорские звезды Ирины Кислой
Слуцкий пояс – национальная душа
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия