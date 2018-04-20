Люди Икс войдут в киновселенную Marvel после выхода "Люди Икс: Темный Феникс"

Фильм "Люди Икс: Темный Феникс" станет последним самостоятельным проектом студии Fox, затем франшиза станет частью киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Comic Genre.
Слияние двух киновселенных уже решенный вопрос, и скоро Дэдпул, другие мутанты, а также Фантастическая четверка присоединяться к героям Marvel. Полностью обновятся команды, которые ранее занимались фильмами по мотивам указанных выше комиксов.
Кинокартина "Люди Икс: Темный Феникс" будет представлена зрителям 14 февраля 2019 года. Премьера была перенесена с ноября 2018 года.
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