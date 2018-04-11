Люди начали осваивать Евразию на 30 тысяч лет раньше, чем предполагалось

Последние научные открытия позволили предположить, что человечество начало осваивать Евразию на 30 тысяч лет раньше, чем принято считать. Об этом сообщает ТАСС.

Доказательство тому – останки древних людей, эмигрировавших из Африки, которые нашли при раскопках в Саудовской Аравии.

До сих пор принято было считать, что люди не могли освоить Азию, пока у них не было развитых орудий труда. Но последнее открытие позволяет предположить что волна миграции с африканского континента прошла из-за изменения климата. Находки последних лет доказывают, что люди переходили с африканского на евразийский континент не один, а несколько раз и передвигались не по побережью, как было принято считать ранее, а в глубь материка. С помощью специальной методики ученые установили возраст найденных костных останков – примерно 85-90 тысяч лет. В то время климат Аравийского полуострова отличался от нынешнего, и это способствовало массовому перемещению людей из Африки в Азию.

Раньше принято было считать, что человек переселился из Африку в Азию около 60 тысяч лет назад и двигался по побережью Средиземного моря. Однако теперь появились доказательства, что волн миграции было несколько, и первые из них прошли не по побережью, а в глубине континента.