Louis Vuitton создал сундук для мячей и футляр для кубка ЧМ-2018

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский модный бренд Louis Vuitton подготовил уникальную серию аксессуаров к предстоящему чемпионату мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
Модный дом Louis Vuitton представил несколько проектов по заказу Международной федерации футбола (FIFA). Компания изготовила футляр для перевозки кубка мирового первенства по футболу, которое состоится летом 2018 года в России. Кроме того, фирма представила дизайнерский сундук с уникальным собранием официальных мячей всех чемпионатов мира по футболу, проходивших с 1970 года. Большая часть коллекции выпущена компанией Adidas за исключением одного мяча, созданного домом Louis Vuitton специально к чемпионату мира в России.
Еще одной новинкой от Louis Vuitton станет ограниченная серия эксклюзивных сумок Keepall и Apollo, раскрашенных в цвета национальных флагов 35 стран.
Louis Vuitton - французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды и аксессуаров класса "люкс". Основан в 1954 году.-0-
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