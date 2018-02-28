Лунное гало можно было наблюдать минувшей ночью в Беларуси

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью в Беларуси можно было наблюдать необычное оптическое явление - лунное гало.
Снимки луны в световом кольце стали публиковать пользователи соцсетей.
Так, пользователь @FalcrumLJ поделился в Twitter лунными фотографиями.
Гигантское лунное гало https://t.co/UdLlz35Yx8— Falcrum (@FalcrumLJ) 27 февраля 2018 г.
Заснял оптическое явление и Андрей Лейчик. "Прямо сейчас! Лунное гало над Ратомкой! На этот раз оно было удивительно ярким и насыщенным! Да, давно я не наблюдал таких ярких и удивительных по красоте лунных гало! Конечно же, я не мог не запечатлеть его на фотоаппарат", - написал он в группе
Также Андрей Лейчик размещал в феврале на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разновидность солнечного гало - паргелий.
Ранее сообщалось, что красивое солнечное гало наблюдали жители Бразилии. Явление было снято на видео.
Гало-эффект можно наблюдать на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего это явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество кристаллов льда. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя кольцо вокруг сильного источника света.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN