Лунное гало можно было наблюдать минувшей ночью в Беларуси

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью в Беларуси можно было наблюдать необычное оптическое явление - лунное гало.

Снимки луны в световом кольце стали публиковать пользователи соцсетей.

Так, пользователь @FalcrumLJ поделился в Twitter лунными фотографиями.

Заснял оптическое явление и Андрей Лейчик. "Прямо сейчас! Лунное гало над Ратомкой! На этот раз оно было удивительно ярким и насыщенным! Да, давно я не наблюдал таких ярких и удивительных по красоте лунных гало! Конечно же, я не мог не запечатлеть его на фотоаппарат", - написал он в группе ASTROBEL TEAM в соцсети "ВКонтакте"

Также Андрей Лейчик размещал в феврале на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разновидность солнечного гало - паргелий.

Ранее сообщалось, что красивое солнечное гало наблюдали жители Бразилии. Явление было снято на видео.

В Бразилии наблюдали необычное оптическое явление Оптическая иллюзия лучше всего была видна в столице штата, городе Флорианополисе, и представляла собой световое кольцо вокруг Солнца.

Гало-эффект можно наблюдать на небе при сочетании нескольких факторов. Чаще всего это явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. В воздухе при этом находится большое количество кристаллов льда. Проходя сквозь них, солнечный свет преломляется особым образом, образуя кольцо вокруг сильного источника света.-0-