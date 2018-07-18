Лувр сделает экскурсию по клипу Бейонсе

Бейонсе и Джей Зи только выпустили новый клип на песню APESHIT, который был снят в одном из самых знаменитых музеев – в Лувре. После этого клипа сотрудники музея решили создать тур "по следам" съемок клипа.

Так, в новой экскурсии Лувра туристы смогут увидеть все 17 произведений искусства, которые можно было наблюдать в клипе. Одна экскурсия длится 90 минут.

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