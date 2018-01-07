7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лысая" рождественская елка в Риме может переехать в музей современного искусства MAXXI, сообщают информагентства.

Однако это не единственный возможный вариант ее дальнейшей судьбы. Не исключено, что из ели могут сделать несколько тысяч карандашей для римских школ. Пустить дерево могут и на постройку небольшого деревянного домика, где кормящие матери смогут укрыться с младенцами. О решении станет известно на пресс-конференции 8 января.

Елка в Риме обрела популярность из-за своего внешнего вида. Почти сразу после установки на площади в декабре 2017-го это 20-метровое дерево стало осыпаться. Не спасли дерево от насмешек горожан и туристов даже елочные украшения. За несколько недель до Рождества ель выглядела умирающей. Огорчало и то, что городской казне она обошлась более чем в 50 тыс. евро.

Интернет-пользователи стали писать многочисленные комментарии в поддержку несчастной ели. У нее даже появилась собственная страница в твиттере.-0-