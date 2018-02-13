13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарский лыжник Фабиан Бёш показал забавный трюк на эскалаторе в Пхенчхане, где проходят зимние Олимпийские игры.
Видео трюка Фабиан Бёш опубликовал на своей странице Instagram. Оно набрало свыше 420 тыс. просмотров
Фабиан Бёш подписал видеоролик с юмором: "В свои 20 лет я все еще не могу понять, как эта штука работает! Правильно ли я это делаю?".
Позднее видео с эскалатором было опубликовано и на сайте швейцарской лыжной команды.
Случай с эскалатором не единственная выходка спортсмена в Республике Корея. Ранее он забрался на главный символ Олимпийских игр - скульптуру из колец. С олимпийской высоты Фабиан Бёш решил отблагодарить всех, кто помог ему в его карьере.
"Для меня честь представлять Швейцарию на Олимпийских играх! Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в течение последних нескольких лет и сделал это возможным", - написал он под фотоснимком с олимпийскими кольцами.
Фабиан Бёш стал чемпионом мира 2015 года по лыжному слоупстайлу, победив на чемпионате в Австрии. -0-
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