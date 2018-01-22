Мадам Трюк из "Гарри Поттера" посетовала, что ее никогда не домогались

Британка Зои Уонамейкер, наиболее известная зрителю по роли Мадам Трюк из "Гарри Поттера", в шутку выразила сожаление, что за всю карьеру, ее ни разу никто не домогался. Актриса также сыграла роли в таких фильмах как "7 дней и ночей с Мэрлин", "Дэвид Копперфильд", "Страна фей" и многих других.

На днях в интервью одному британскому изданию она рассказала, что в шоу-бизнесе в 1970-е годы сексуальные домогательства были очень распространены, особенно в крупных британских телекомпаниях. Но ее они обошли стороной. Зои рассказала, что у нее есть близкая подруга, работавшая редактором сценариев. По словам актрисы, к ней постоянно все приставали, а к Уонамейкер ни разу. Этот факт в то время обижал и раздражал ее.

Тот факт, что тема сексуальных домогательств в последнее время так сильно обострилась, она называет "охотой на ведьм". По мнению британки, всеми "жертвами", которые рассказывают о домогательствах спустя много лет, двигает только желание попиариться. Она также подчеркнула, что эта проблема касается не только шоу-бизнеса. Корнем проблемы Зои Уонамейкер видит то, что детям не прививают понимания, что нужно уважительно относится к каждому человеку.