Мадонна собирается открыть футбольную школу в африканском Малави

Мадонна достаточно давно работает с благотворительными фондами и организациями, которые занимаются улучшением уровня жизни в африканской республике Малави. За это время звезда даже усыновила четверых детей из этого региона. Однако, на этом она решила не останавливаться и продолжить инвестировать свои средства в развитие республики. Недавно певица приезжала в страну для того, чтобы посмотреть как работает открытый ею ранее детский госпиталь. А сейчас собирается заняться открытием футбольной школы.

Вдохновил Мадонну на реализацию этого проекта ее приемный сын Дэвид Банда. Мальчик серьезно увлекается футболом и сейчас находится в спортивном лагере в Португалии, где с удовольствием учится профессиональной игре.

В Малави футбол находится на очень низком уровне, сборная этой страны никогда не проходила квалификацию на чемпионат Африки и уж тем более не участвовала в чемпионатах мира. Именно поэтому певица решила инвестировать в развитие спорта Малави, чтобы подрастающее поколение смогло получить достойное футбольное образование.