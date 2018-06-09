Мадонна заявила, что снова выходит замуж

Американская поп-легенда Мадонна сообщила, что выходит замуж. Подобное сообщение звезда опубликовала в Twitter, прикрепив фото в диадеме, фате и, белом свадебном платье. До этого 59-летняя поп-звезда была замужем дважды: за Шоном Пенном и Гаем Ричи. Кто новый избранник Мадонны, не сообщается.

Но не все поклонники поверили в заявление певицы. Некоторые считают, что это очередная выходка или образ для нового клипа.

Мадонна недавно купила дом в Португалии и переехала туда с четверыми приемными детьми.