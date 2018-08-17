Майкл Кейн объяснил концовку "Начала" Кристофера Нолана

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году фильму Кристофера Нолана "Начало" исполнится 8 лет. А поклонники его творчества до сих пор спорят о том, чем же закончился фильм. Ответить на этот вопрос решил Майкл Кейн, который объяснил, вернулся ли герой Леонардо Ди Каприо в реальность или же хэппи-энд с воссоединением с детьми – не более чем еще один сон.

Выступая на кинофестивале Film 4 Summer Screen, Майкл Кейн, который в "Начале" сыграл эпизодическую роль Майлза, отца погибшей жены Доминика Кобба, вспомнил свой диалог с Кристофером Ноланом, еще до начала съемок картины.

"Прочитав сценарий "Начала", я был несколько озадачен, – вспоминает Кейн. – Я признался Крису, что не понимаю, какие события происходят во сне. Я спросил у него: "Когда дело происходит во сне, а когда – в реальности?" Он сказал: "Сцены, в которых есть ты – это реальность". Так что вот как обстоят дела: если я в кадре, значит, это реальность. Если меня нет – это сон".

Таким образом, дискуссию о том, упал ли волчок/тотем Кобба или же продолжил вращаться, можно считать закрытой: поскольку герой Майкла Кейна фигурирует в концовке "Начала", Кобб вернулся во вполне реальный дом, ко вполне реальным детям. -0-