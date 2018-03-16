Майли Сайрус обвиняют в плагиате

Ямайский певец Flourgon подал в суд на Майли Сайрус за плагиат. Исполнитель считает, что певица использовала часть его композиции We Run Things 1988 года в своем хите We Can't Stop.
Мужчина утверждает, что песня Сайрус была наполовину скопирована с его композиции. В судебном иске он отметил, что именно специфичный и оригинальный мотив песни сделал хит молодой певицы столь популярным. Музыкант требует, чтобы песня Майли была изъята из распространения, а в качестве компенсации музыкант хочет получить 300 миллионов долларов.
Певица пока что никак не прокомментировала данное обвинение в свой адрес.-0-
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