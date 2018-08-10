Маколей Калкин трижды отказывался сниматься в сериале "Теория большого взрыва"

Актер Маколей Калкин в интервью известному телеведущему Джо Рогану рассказал, как отказывался от главной роли в сериале "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory).
Актер отклонил предложение продюсеров многомиллионного проекта несколько раз. "Они преследовали меня. Я сказал: "Нееет!", но они снова набросились. У меня были бы сотни миллионов долларов прямо сейчас, если бы согласился", - рассказал актер о своих взаимоотношениях с продюсерами "Теории большого взрыва". Калкин добавил, что не особо нуждается в деньгах, владея недвижимостью во многих странах.
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